Deutsche Bahn отменяла поезда в нескольких землях из-за сильного шторма
Немецкая железная дорога Deutsche Bahn приостановила отправление поездов дальнего следования в нескольких федеральных землях из-за сильного шторма, также наблюдаются перебои с движением региональных поездов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.
Утром 17 февраля железная дорога объявила об отмене рейсов в Нижней Саксонии, Бремене, Гамбурге, землях Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания, Берлин и Бранденбург.
Из-за рисков, связанных с погодой, отменили около десятка рейсов в аэропорт Гамбурга.
Шторм уже накрыл северную и восточную часть страны, местные пожарные в первой половине дня сообщили о значительном количестве вызовов для ликвидации последствий непогоды.
В основном вызовы были связаны с падением веток или целых деревьев на дороги и припаркованные автомобили. О пострадавших сообщений не поступало.
В отдельных регионах местные власти распорядились закрыть детсады.
Как уже сообщалось, в ночь на 17 февраля от сильного шторма пострадали также Шотландия и север Англии.
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