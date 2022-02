Перебої на залізниці і знеструмлені домівки: у Британії долають наслідки потужного шторму

У Шотландії та північній частині Англії після шторму "Дадлі" в ніч на 17 лютого наводять лад на залізниці та лагодять лінії електропередач, тисячі людей залишились без світла.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Шторм з рясним дощем і сильним вітром накрив низку районів Шотландії, Англії та Північну Ірландію.

Для низки доріг у Шотландії оголосили спецпопередження через сильний вітер. Залізничний оператор ScotRail ще з 16:00 у середу почав скасовувати потяги через небезпеку інцидентів, більшість рейсів у четвер до 10:00 також скасовані, щоб ліквідувати наслідки негоди - прибрати гілки на коліях, полагодити електролінії і сигнальну систему.

За словами директора компанії, шторм завдав великої шкоди і на окремих лініях рейсів не буде, ймовірно, протягом всього дня.

На півночі Англії без світла залишились тисячі домівок, у 4000 постачання досі не відновили. Як свідчить відео одного з жителів графства Камбрія, вітер був такої сили, що частково здував у протилежному напрямку воду у потоці.

I’m not saying it’s all that windy in Cumbria but the waterfalls have gone into reverse #StormDudley pic.twitter.com/7HiXPCAy4N