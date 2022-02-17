Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Перебої на залізниці і знеструмлені домівки: у Британії долають наслідки потужного шторму

фото
Четвер, 17 лютого 2022, 09:37

У Шотландії та північній частині Англії після шторму "Дадлі" в ніч на 17 лютого наводять лад на залізниці та лагодять лінії електропередач, тисячі людей залишились без світла.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Шторм з рясним дощем і сильним вітром накрив низку районів Шотландії, Англії та Північну Ірландію.

Для низки доріг у Шотландії оголосили спецпопередження через сильний вітер. Залізничний оператор ScotRail ще з 16:00 у середу почав скасовувати потяги через небезпеку інцидентів, більшість рейсів у четвер до 10:00 також скасовані, щоб ліквідувати наслідки негоди - прибрати гілки на коліях, полагодити електролінії і сигнальну систему.

 

За словами директора компанії, шторм завдав великої шкоди і на окремих лініях рейсів не буде, ймовірно, протягом всього дня. 

 

На півночі Англії без світла залишились тисячі домівок, у 4000 постачання досі не відновили. Як свідчить відео одного з жителів графства Камбрія, вітер був такої сили, що частково здував у протилежному напрямку воду у потоці.

Вже на 18 лютого у Британії чекають новий шторм "Еніс". За прогнозами, він може бути навіть потужнішим за попередній. 

Шторм "Дадлі" став четвертим сильним штормом з осені. У січні шторми "Малік" і "Коррі" тимчасово залишили без світла близько 200 000 домівок, внаслідок падіння дерев загинули кілька людей

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія стихійні лиха

Статті

Група з підриву Статуту ООН: як Росія та її друзі планують "захищати" організацію

Подання російською делегацією документа про відмову від використання сили або погроз силою відбувалося майже одночасно з початком окупації Криму.
17 лютого 2022 — Сергій Кислиця , постійний представник України при ООН

Як українці ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та прагнення

Як не парадоксально, але на своєму шляху до ЄС Київ за останні роки постійно зіштовхується з перешкодами у відносинах зі своїми західними сусідами.
17 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії

Крок до визнання ОРДЛО: які ризики та можливості для України несе вихід РФ з Мінських угод

Чи визнає Путін "незалежними" псевдоутворення Донбасу? Які наслідки це матиме, а головне – який із можливих сценаріїв є безпечнішим для України?
16 лютого 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди