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Глава МЗС Італії отримав від Лаврова запевнення у бажанні дипломатії 

Четвер, 17 лютого 2022, 13:03

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив у четвер, що глава МЗС РФ Сергєй Лавров запевнив його, що Москва хоче вирішити кризу довкола України дипломатичним шляхом. 

Про це Ді Майо сказав виступаючи на спільній пресконференції після переговорів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Ді Майо сказав, що вітає заяву Лаврова про те, що Росія направить пізніше у четвер відповідь Сполученим Штатам щодо так званих "гарантій безпеки".

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"Думаю, це дуже хороші новини, дуже хороший сигнал", - сказав Ді Майо.

Лавров анонсував у четвер, що Росія цього дня відправить свою відповідь США, і що вона буде оприлюдненою.

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Водночас розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону.

Про відсутність ознак деескалації сказав також генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

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Італія Російська криза Росія

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