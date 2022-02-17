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Глава МИД Италии получил от Лаврова заверения в желании дипломатии

Четверг, 17 февраля 2022, 13:03

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в четверг, что глава МИД РФ Сергей Лавров заверил его, что Москва хочет разрешить кризис вокруг Украины дипломатическим путем.

Об этом Ди Майо сказал, выступая на совместной пресс-конференции после переговоров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ди Майо сказал, что приветствует заявление Лаврова о том, что Россия направит позже в четверг ответ Соединенным Штатам по так называемым "гарантиям безопасности".

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"Думаю, это очень хорошие новости, очень хороший сигнал", – сказал Ди Майо.

Лавров анонсировал в четверг, что Россия в этот день отправит свой ответ США и что она будет обнародована.

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования железнодорожным и автомобильным транспортом.

В то же время разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы.

Об отсутствии признаков деэскалации сказал также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Италия Российский кризис Россия

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