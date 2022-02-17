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Президентка Косова звинуватила Росію в дестабілізації Балкан

Четвер, 17 лютого 2022, 19:17

Президент Косово Вьоса Османі звинуватила Росію, що вона використовує свого традиційного союзника Сербію для дестабілізації Балкан.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Косово, регіон, а також уся земна куля стикаються з небезпеками, спричиненими агресивним курсом Росії", — заявила Османі у промові в парламенті з нагоди 14-ї річниці незалежності її країни.

Османі додала, що Росія використовує "свого традиційного союзника Сербію для дестабілізації ситуації на Балканах".

Росія, яка давно підтримує Сербію у її розбіжностях із Заходом, не визнає Косово незалежною державою та блокує його вступ до ООН.

Нагадаємо, Сербія та інші балканські країни закликали своїх громадян тимчасово виїхати з України через побоювання збройної агресії РФ.

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Косово Росія

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