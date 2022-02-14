Сербія та інші балканські країни порадили своїм громадянам евакуюватись з України

Сербія та інші балканські країни закликали своїх громадян тимчасово виїхати з України через побоювання збройної агресії РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

МЗС Сербії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, "розглянути можливість тимчасового виїзду з території країни", а тих, хто планував подорож - відкласти її, повідомляє РТС.

Подумати про виїзд з України рекомендували також Чорногорія, Словенія, Хорватія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Болгарія та Косово.

Як відомо, протягом п’ятниці і вихідних десятки країн закликали своїх громадян терміново виїздити з України або зважити, чи варто їм залишатись надалі.

США та Канада переміщують свої посольства до Львова.

Україна протягом наступних 48 годин скличе зустріч з Росією та всіма державами-учасницями ОБСЄ у зв’язку з тим, що не отримала від РФ відповіді на запит за механізмом зменшення ризиків Віденського документа.

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