Сербія та інші балканські країни порадили своїм громадянам евакуюватись з України
Сербія та інші балканські країни закликали своїх громадян тимчасово виїхати з України через побоювання збройної агресії РФ.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".
МЗС Сербії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, "розглянути можливість тимчасового виїзду з території країни", а тих, хто планував подорож - відкласти її, повідомляє РТС.
Подумати про виїзд з України рекомендували також Чорногорія, Словенія, Хорватія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Болгарія та Косово.
Як відомо, протягом п’ятниці і вихідних десятки країн закликали своїх громадян терміново виїздити з України або зважити, чи варто їм залишатись надалі.
США та Канада переміщують свої посольства до Львова.
Україна протягом наступних 48 годин скличе зустріч з Росією та всіма державами-учасницями ОБСЄ у зв’язку з тим, що не отримала від РФ відповіді на запит за механізмом зменшення ризиків Віденського документа.
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