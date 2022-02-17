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Президент Косова обвинила Россию в дестабилизации Балкан

Четверг, 17 февраля 2022, 19:17

Президент Косово Вьоса Османи обвинила Россию в том, что она использует своего традиционного союзника Сербию для дестабилизации Балкан.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Косово, регион, а также весь земной шар сталкиваются с опасностями, вызванными агрессивным курсом России", — заявила Османи в речи в парламенте по случаю 14-й годовщины независимости ее страны.

Османи добавила, что Россия использует "своего традиционного союзника Сербию… для дестабилизации ситуации на Балканах".

Россия, давно поддерживающая Сербию в ее разногласиях с Западом, не признает Косово независимым государством и блокирует его вступление в ООН.

Напомним, Сербия и другие балканские страны призвали своих граждан временно уехать из Украины из-за опасений вооруженной агрессии РФ.

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Косово Россия

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