Зеленський не впевнений, що Путін ухвалив рішення про напад

Президент України Володимир Зеленський, на відміну від США, не має даних про те, що Путін вирішив напасти на Україну.

Про це він заявив під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Зокрема український президент згадав, що Україна відслідковує та аналізує дії РФ. Перед завершенням дискусії ведуча, тележурналістка CNN Крістіан Аманпур, вирішила перепитати, якими є висновки України щодо намірів Путіна.

"Президенте, ви кажете, що у вас є своя розвідка. Про що вона свідчить, чи каже вона, що Путін має намір напасти? Бо наша (американська) – каже що так", - спитала вона.

Зеленський відповів негативно: "Я не знаю, чого хоче президент Російської федерації. Тому пропоную зустрітися (з російським президентом)".

Як повідомлялося, Байден раніше заявив, що Путін ухвалив рішення напасти на Україну.

Зеленський натомість заявив, що Україні необхідно дати перспективу вступу до ЄС та НАТО як відповідь Росії.

Також у Мюнхені очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому необхідно накласти санкції на Росію, не чекаючи на вторгнення.

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