Россия и Беларусь продолжат учения "из-за обострения на Донбассе"

Министр обороны Беларуси заявил в воскресенье, что российские и белорусские войска продолжат проверку своей боеготовности после завершения совместных учений – это значит, что российские войска останутся в Беларуси.

Соответствующее сообщение Минобороны Белоруссии распространило в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

По словам Министра обороны Беларуси Виктора Хренина, Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин приняли такое решение "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

В ходе проверки будут "тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки. В целом, её направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", - заявил Хренин.

Он не указал место проведения этих проверок готовности. Учения РФ и Белоруссии начались 10 февраля и должны были завершиться в воскресенье.

Страны Запада опасаются, что Россия может использовать эти учения для того, чтобы начать вторжение в Украину с территории Беларуси.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Россия планирует самую большую войну в Европе с 1945 года, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не располагает данными о том, что Путин решил напасть на Украину. "Я не знаю, чего хочет президент Российской федерации. Поэтому предлагаю встретиться (с российским президентом)", – сказал Зеленский в Мюнхене в субботу.

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