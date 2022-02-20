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Глава Міноборони Німеччини підтримала відмову постачати зброю: Україні потрібно не тільки це

Неділя, 20 лютого 2022, 12:24

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт наполягає, що відмова Берліна від постачання зброї Києву є правильною, і у підтримці України важливо зберігати її економічну стабільність на тлі безпекової кризи.

Таку думку вона висловила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

На питання, чи готова Німеччина поставити зброю у разі нападу на Україну, Ламбрехт відповіла, що в НАТО важливо не те, щоб усе робили одне й те саме, а те, щоб партнери загалом доповнювали одне одного. 

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За її словами, федеральному уряду завжди було важливо підтримувати Україну з метою економічної стабільності.

"Якщо кожен надає підтримку, яку може це хороший знак, і в цей момент ми живемо так", - сказала вона.

"Вчора президент Зеленський вимагав не тільки зброю, але також економічну підтримку, тому що ми повинні пересвідчитись, що Україна не зіткнеться з масштабними економічними проблемами та наслідками у цій дуже серйозній кризі", - додала вона.

Ламбрехт також вкотре повторила позицію німецького уряду, що обмежена політика експорту зброї теперішнього уряду "пов’язана з нашою історією, з нашим минулим".

"Тому я вважаю, що цей підхід є правильним. Німецький народ підтримує цю думку. Вісімдесят відсотків людей - за такий обмежений експорт зброї", - сказала Ламбрехт. 

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у п’ятницю в Мюнхені повторила позицію про те, що ФРН, з огляду на роль Німеччини у Другій світовій війні, не бажає відступатися від свого принципу щодо зброї для України.

Глава МЗС Німеччини додала, що ці принципи прописані у законодавстві і країна продає зброю "лише партнерам - державам НАТО і ЄС". Втім, є повідомлення, що Німеччина постачає зброю і у віддалені "гарячі" регіони

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Мюнхен Російська криза Німеччина

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