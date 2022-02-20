Джонсон: Росія планує найбільшу з 1945 року війну в Європі 

Наявні дані свідчать про те, що Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року, заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC під час свого перебування в Мюнхені, пише "Європейська правда".

За словами глави уряду Британії, президент США Джо Байден розповів західним лідерам про припущення розвідки, що російські війська планують не просто увійти в Україну зі сходу, через Донбас, а й з боку Білорусі та напрямків навколо Києва.

"Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати справді найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з погляду масштабу", - сказав прем'єр-міністр.

За словами Джонсона, є всі ознаки того, що "план у певному сенсі вже розпочався". На питання, чи вважається все ще неминучим російське вторгнення, Джонсон сказав: "Боюсь, що саме на це вказують докази, їх не прикрасити".

Він додав, що люди повинні також враховувати потенційну загибель не лише українців, а й молодих росіян.

Джонсон також зазначив, що Британія введе ще більш далекосяжні санкції проти Росії, ніж очікувалося раніше. За його словами, Британія та США зупинять російські компанії, які "торгують фунтами і доларами" - крок, який, за його словами, "дуже сильно вдарить" по Росії.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки Джонсон заявив, що наслідки нового російського вторгнення в Україну будуть відчуватися у всьому світі.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що вже наступного тижня в Україні може розгорнутися "найгірший сценарій" російського вторгнення.

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