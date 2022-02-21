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Лаврова запросили до Парижа для обговорення України

Понеділок, 21 лютого 2022, 17:29

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан запросив свого російського колегу Сергєя Лаврова на зустріч у Париж у п'ятницю, щоб обговорити ситуацію довкола України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в МЗС Франції.

У міністерстві зазначили, що Лавров прийняв запрошення, і наголосили, що умовою зустрічі є те, що вторгнення Росії в Україну до цього часу не станеться.

"Міністр підкреслив важливість використання, поки ще є час, простору для діалогу, який завжди можливий. У цьому контексті міністр запропонував своєму російському колезі відправитися в Париж у п’ятницю 25 лютого, на що останній погодився" - заявили в МЗС Франції

"Міністр нагадав, що ця зустріч може відбутися лише в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну" - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергєй Лавров підтвердив, що його зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном запланована на 24 лютого у Женеві.

Речниця Білого дому Джен Псакі розповіла, що Лавров і Блінкен 24 лютого можуть підготувати змістовну частину потенційного саміту між президентами РФ і США.

За її словами, Джо Байден готовий зустрітися з Владіміром Путіним для обговорення безпекових питань - за умови, що до того часу Росія не почне нове вторгнення в Україну.

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Російська криза Франція

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