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Лавров підтвердив зустріч з Блінкеном в Женеві

Понеділок, 21 лютого 2022, 16:34

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров підтвердив, що його зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном запланована на 24 лютого у Женеві.

Про це Лавров сказав на засіданні Ради безпеки Росії, його цитує агентство "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

"З вашої згоди така зустріч запланована цього тижня - 24 лютого в Женеві. Керуватимемося тими позиціями, які ви затвердили, і які ви відстоюєте в контактах зі своїми колегами і які, звичайно ж, ми будемо на рівні МЗС активно просувати", - сказав Лавров.

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Раніше Ентоні Блінкен заявив, що має намір зустрітися із главою Міністерства закордонних справ Росії Лавровим 24 лютого. Головною умовою він назвав те, щоб Москва не здійснила вторгнення в Україну.

Речниця Білого дому Джен Псакі розповіла, що Лавров і Блінкен 24 лютого можуть підготувати змістовну частину потенційного саміту між президентами РФ і США.

За її словами, Джо Байден готовий зустрітися з Владіміром Путіним для обговорення безпекових питань - за умови, що до того часу Росія не почне нове вторгнення в Україну.

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20 лютого президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Владімір Путін у телефонній розмові домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України та спробувати підготувати зустріч на найвищому рівні для встановлення нового безпекового порядку в Європі.

Після цього Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту США Джо Байдену. 

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