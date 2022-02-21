Лаврова пригласили в Париж для обсуждения Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова на встречу в Париж в пятницу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в МИДе Франции.

В министерстве отметили, что Лавров принял приглашение, и подчеркнули, что условием встречи является то, что вторжение России в Украину до сих пор не произойдет.

"Министр подчеркнул важность использования, пока еще есть время, пространства для диалога, которое всегда возможно. В этом контексте министр предложил своему российскому коллеге отправиться в Париж в пятницу 25 февраля, на что последний согласился" - заявили в МИД Франции

"Министр напомнил, что эта встреча может состояться только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном намечена на 24 февраля в Женеве.

Представительница Белого дома Джен Псаки рассказала, что Лавров и Блинкен 24 февраля могут подготовить содержательную часть потенциального саммита между президентами РФ и США.

По ее словам, Джо Байден готов встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения вопросов безопасности - при условии, что к тому времени Россия не начнет новое вторжение в Украину.