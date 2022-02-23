Блінкен скасував зустріч з Лавровим у Женеві

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим, що мала відбутись 24 лютого у Женеві.

Як повідомляє CNN, про це він заявив увечері 22 лютого, пише "Європейська правда".

"Зараз, коли ми бачимо, що вторгнення починається, а Росія чітко дала зрозуміти, що відкидає дипломатичний шлях, немає сенсу влаштовувати таку зустріч", - заявив держсекретар, зазначивши, що спрямував Лаврову листа, де повідомляє про рішення.

Він додав, що перед цим консультувався з союзниками й партнерами США і вони погодилися з цими міркуваннями.

Блінкен зазначив, що США і далі підтримують дипломатичний шлях - "якщо Росія готова зробити демонстративні кроки, щоб надати міжнародній спільноті хоч якусь впевненість, що Кремль справді серйозно говорить про прагнення деескалації і пошук дипломатичних рішень".

Нагадаємо, держсекретар Блінкен запропонував Лаврову зустріч минулого тижня, зазначивши, що це можливо тільки за умови, що Росія до того часу не вторглася в Україну.

"Ми не допустимо, щоб Росія вдавала прагнення до дипломатії, а тим часом ще швидше рухалася до конфлікту й війни", - додав Ентоні Блінкен.

Зустріч з Лавровим скасував також міністр закордонних справ Франції, вона планувалася цієї п’ятниці.

Нагадаємо, 22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Напередодні 21 лютого Білий дім назвав рішення Росії визнати "ЛДНР" новим вторгненням, президент США підписав пакет санкцій проти ОРДЛО.

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