Блинкен отменил встречу с Лавровым в Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться 24 февраля в Женеве.

Как сообщает CNN, об этом он заявил вечером 22 февраля, пишет "Европейская правда".

"Сейчас, когда мы видим, что вторжение начинается, а Россия четко дала понять, что отвергает дипломатический путь, нет смысла устраивать такую ​​встречу", - заявил госсекретарь, отметив, что направил письмо Лаврову, где сообщает о решении.

Он добавил, что перед этим консультировался с союзниками и партнерами США, и они согласились с этими соображениями.

Блинкен отметил, что США и дальше поддерживают дипломатический путь - "если Россия готова сделать демонстративные шаги, чтобы дать международному сообществу хоть какую-то уверенность, что Кремль действительно серьезно говорит о стремлении к деэскалации и поиску дипломатических решений".

Напомним, госсекретарь Блинкен предложил Лаврову встречу на прошлой неделе, отметив, что это возможно только при условии, что Россия к тому времени не начнет вторжение в Украину.

"Мы не допустим, чтобы Россия притворялась, что хочет дипломатии, а тем временем еще быстрее двигалась к конфликту и войне", - добавил Энтони Блинкен.

Встречу с Лавровым отменил также министр иностранных дел Франции, она планировалась в эту пятницу.

Напомним, 22 февраля Джо Байден выступил с новой речью по поводу российской агрессии против Украины и объявил новые санкции за признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.

Накануне 21 февраля Белый дом назвал решение России признать "ЛДНР" новым вторжением, президент США подписал пакет санкций против ОРДЛО.

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