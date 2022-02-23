Берлін прогнозує багатомісячну перевірку "Північного потоку-2"

Після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок призупинив процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", міністерство економіки Німеччини тепер проведе нову оцінку безпеки трубопроводу.

Про це заявив представник уряду Штеффен Гебештрайт в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Попередня позитивна оцінка "надійності постачання" газу по "Північному потоку-2", зроблена наприкінці минулого року попереднім урядом Німеччини, більше недійсна, оскільки "обставини змінилися", - заявив Гебештрайт.

Він додав, що нова процедура оцінки може тривати місяці. "Я не чекаю, що (це буде зроблено) за кілька тижнів", - сказав речник.

Гебештрайт зазначив, що результат нової оцінки безпеки може бути принципово іншим, що спричинить те, що Німеччина однозначно відмовиться від трубопроводу.

Тим часом, представник міністерства економіки заявив, що Берлін не бачить ризику судового позову з боку російського "Газпрому" відповідно до міжнародних угод, оскільки трубопровід не був введений в експлуатацію, і уряд Німеччини був зобов'язаний провести необхідні нормативні оцінки.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек заявив, що у Німеччини достатньо газу і, якщо буде потрібно, країна може повністю обійтися без російського блакитного палива.

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