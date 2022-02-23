Берлин прогнозирует многомесячную проверку "Северного потока-2"

После того, как канцлер Германии Олаф Шольц во вторник приостановил процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", министерство экономики Германии теперь проведет новую оценку безопасности трубопровода.

Об этом заявил представитель правительства Штеффен Гебештрайт в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Предварительная положительная оценка "надежности поставок" газа по "Северному потоку-2", сделанная в конце прошлого года предыдущим правительством Германии, больше недействительна, поскольку "обстоятельства изменились", - заявил Гебештрайт.

Он добавил, что новая процедура оценки может занять месяцы. "Я не ожидаю, что (это будет сделано) через несколько недель", - сказал спикер.

Гебештрайт отметил, что результат новой оценки безопасности может быть принципиально иным, что повлечет за собой то, что Германия однозначно откажется от трубопровода.

Между тем представитель министерства экономики заявил, что Берлин не видит риска судебного иска со стороны российского "Газпрома" в соответствии с международными соглашениями, поскольку трубопровод не был введен в эксплуатацию, и правительство Германии было обязано провести необходимые нормативные оценки.

Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что у Германии достаточно газа и, если потребуется, страна может полностью обойтись без российского голубого топлива.