Посол ЄС в Україні сказав, що "не сумуватиме" за "Північним потоком-2"

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас після заяви канцлера ФРН про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" сказав, що "не сумуватиме" за ним.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter, додавши, що висловлює особисту думку.

"Рідкісна особиста ремарка, щодо газопроводу. Він нашкодив відносинам ЄС з Україною більше, ніж будь-що інше; він був основною темою на моїй церемонії вручення вірчих грамот, що зазвичай просто урочиста подія. І він був причиною того єдиного випадку, коли мене викликала влада країни перебування - єдиного разу за мою кар’єру. Я не буду сумувати за тобою, газопровід", - зазначив Матті Маасікас.

A rare personal remark, on the pipeline. It:



*damaged 🇪🇺-🇺🇦 relations more than anything;



*was the main topic at my credentials ceremony, normally a solemn event;



*was the reason I was summoned by the host government, the only time in my career.



I will not miss you, pipeline.