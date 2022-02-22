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Посол ЄС в Україні сказав, що "не сумуватиме" за "Північним потоком-2"

Вівторок, 22 лютого 2022, 14:11

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас після заяви канцлера ФРН про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" сказав, що "не сумуватиме" за ним.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter, додавши, що висловлює особисту думку.

"Рідкісна особиста ремарка, щодо газопроводу. Він нашкодив відносинам ЄС з Україною більше, ніж будь-що інше; він був основною темою на моїй церемонії вручення вірчих грамот, що зазвичай просто урочиста подія. І він був причиною того єдиного випадку, коли мене викликала влада країни перебування - єдиного разу за мою кар’єру. Я не буду сумувати за тобою, газопровід", - зазначив Матті Маасікас.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд зупиняє процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Шольц обґрунтував цей крок тим, що Росія порушила "всі міжнародні угоди" і зробила "незрозумілий, невиправданий" крок, визнавши сепаратистські утворення "ДНР" і "ЛНР".

Минулого тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущений. 

22 лютого канцлер Австрії також сказав, що ПП2 включений до європейського пакету санкцій, підготовлених на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

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Російська криза Північний потік-2 Маасікас

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