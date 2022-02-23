Німеччина може обійтися без російського газу - міністр економіки

У Німеччини достатньо газу і, якщо буде потрібно, країна може повністю обійтися без російського блакитного палива.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек у коментарі Tagesspiegel.

При цьому Габек зазначив, що витрати з бюджету Німеччини через закупівлю газу не з Росії будуть значно вищими.

Тим часом, міністр вже пообіцяв компенсацію за короткострокове підвищення ціни на газ в результаті російської кризи.

Габек припускає, що ціни на нафту і газ продовжать зростати найближчими днями.

Споживча ціна на природний газ нещодавно зросла приблизно на чверть. У деяких випадках оптові ціни зросли в шість разів.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Шольц обґрунтував цей крок тим, що Росія порушила "всі міжнародні угоди" і зробила "незрозумілий, невиправданий" крок, визнавши "ДНР" і "ЛНР".

Російський газопровід повністю добудований та перебував в процесі погодження німецьким регулятором.

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