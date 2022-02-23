Литва і Польща вважають, що Україна заслуговує на статус країни-кандидата у члени ЄС

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда виступили за те, щоб Україна отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС.

Про це йдеться у спільній декларації президентів Литви, Польщі та України, повідомляє "Європейська правда".

Президенти у найрішучіший спосіб засудили рішення Російської Федерації визнати квазіутворення на тимчасово окупованих територіях України – так звані "Луганську Народну Республіку" та "Донецьку Народну Республіку".

"Росія свідомо і в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей і відтак несе повну відповідальність за подальше погіршення безпекової ситуації на місцях" - йдеться у декларації.

Президенти Литви і Польщі заявили, що стоять на боці України, повністю схвалюють і підтримують її зусилля з вирішення російсько-українського конфлікту дипломатичним і мирним способом.

"Україна заслуговує на нашу найпотужнішу підтримку своїх європейських і євроатлантичних прагнень, що відповідає волевиявленню та вибору українського народу. Литва і Польща підтверджують свою підтримку європейської перспективи України згідно з відповідними спільними деклараціями від 18 березня і 3 травня 2021 року" - йдеться у декларації.

"Ми підкреслюємо, що, враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети" - наголосили президенти.

Також президенти закликали міжнародну спільноту вжити рішучих і далекосяжних кроків у відповідь на ще один акт агресії, здійснений Росією проти суверенітету й територіальної цілісності України.

"Така відповідь має включати швидке запровадження потужного пакету санкцій проти Російської Федерації, включно із заходами, спрямованими на "Північний потік – 2" - йдеться у декларації.

"Ми закликаємо Росію до деескалації та відведення її збройних сил, розташованих на кордонах України і тимчасово окупованих територіях України, а також утриматися від вжиття будь-яких подальших військових дій" - наголосили президенти.

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