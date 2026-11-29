У неділю тисячі албанців вийшли на вулиці Тирани, вимагаючи відставки прем'єр-міністр Еді Рами; демонстрації переросли у сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTSH.

Протестувальники знову зібралися в центрі Тирани в День визволення Албанії від нацистської окупації, продовжуючи свій протест через день після акції 28 листопада, яка збіглася зі 114-ю річницею незалежності держави.

Учасники демонстрації, тримаючи албанські прапори, рушили маршем до будівлі адміністрації прем'єр-міністра під супровід вигуків "Геть диктатуру!".

Протест розпочався мирно, але згодом супроводжувався зіткненнями між поліцією та протестувальниками. Правоохоронці намагалися розігнати натовп сльозогінним газом та водометами, тоді як учасники акції чинили опір та атакували поліцію важкими предметами, піротехнікою та коктейлями Молотова, а також блокували рух транспортних засобів та пошкоджували громадське майно.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Деякі протестувальники в масках закидали урядову будівлю камінням і спробували дістатися до офісу Рами, але були відтіснені поліцією.

Представники охорони здоров'я повідомили, що ще 12 людей отримали поранення в неділю після того, як у суботу їх було понад 60, багато з них зазнали травм від гумових куль.

Протест 28 листопада, у День незалежності Албанії, завершився після приблизно десяти годин напруженості та зіткнень.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама раніше заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.

З травня албанці проводять акції протесту проти будівництва розкішного курорту на південному узбережжі, пов’язаного з Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Акції протесту згодом переросли у щоденний протестний рух із вимогами відставки Рами, внесення змін до виборчого законодавства та проведення нових виборів.