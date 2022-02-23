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В МЗС Росії відповіли на санкції США за визнання "ЛДНР"

Середа, 23 лютого 2022, 17:49

В МЗС РФ заявили, що Москва дасть "сильну відповідь" на нові санкції США, які Білий дім запровадив після визнання Росією ОРДЛО. 

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії, повідомляє "Європейська правда".

"Сумнів бути не повинно - на санкції буде дано сильну відповідь, необов'язково симетричну, але вивірену і чутливу для американської сторони", - йдеться у заяві російського відомства.

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У міністерстві підрахували, що оголошений адміністрацією США пакет санкційних заходів є вже 101-м за рахунком, і заявили, що "санкційний пресинг не здатний вплинути на нашу рішучість твердо відстоювати свої інтереси".

 22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО. 

Під санкції потрапили ключові банки і діти кремлівської еліти.

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