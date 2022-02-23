У "Нафтогазі" анонсували санкції США, що вб'ють "Північний потік-2"
Радниця голови НАК "Нафтогаз України" Світлана Заліщук заявляє, що у середу США мають повідомити про санкції, які означатимуть кінець "Північного потоку-2".
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні очікуємо новин про санкції США проти "Північного потоку-2". ПП2 всьо", - написала Заліщук на своїй сторінці у Facebook.
Канал CNN повідомив, що у Білому домі збираються оголосити про рішення ввести санкції щодо компанії-оператора газопроводу "Північний потік 2" – Nord Stream 2 AG
Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.
Президент США Джо Байден заявив, що США працювали з Німеччиною, щоб забезпечити, щоб газопровід "Північний потік-2" "не буде рухатися вперед".
Міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек заявив, що у Німеччини достатньо газу і, якщо буде потрібно, країна може повністю обійтися без російського блакитного палива.
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди