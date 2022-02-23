Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У "Нафтогазі" анонсували санкції США, що вб'ють "Північний потік-2"

Середа, 23 лютого 2022, 17:40

Радниця голови НАК "Нафтогаз України" Світлана Заліщук заявляє, що у середу США мають повідомити про санкції, які означатимуть кінець "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні очікуємо новин про санкції США проти "Північного потоку-2". ПП2 всьо", - написала Заліщук на своїй сторінці у Facebook.

 

Канал CNN повідомив, що у Білому домі збираються оголосити про рішення ввести санкції щодо компанії-оператора газопроводу "Північний потік 2" – Nord Stream 2 AG

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії. 

Президент США Джо Байден заявив, що США працювали з Німеччиною, щоб забезпечити, щоб газопровід "Північний потік-2" "не  буде рухатися вперед".

Міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек заявив, що у Німеччини достатньо газу і, якщо буде потрібно, країна може повністю обійтися без російського блакитного палива.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північний потік-2 санкції Російська криза США

Статті

Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ

У світі є чимало прикладів розірвання дипломатичних відносин, у тому числі в результаті війни, у тому числі з Росією. Розберемося, що це означає...
23 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На порозі нової системи безпеки. Що може змінитися у світі після наступу Путіна

Результатом нинішньої кризи може стати реорганізація євроатлантичної системи безпеки, яка, однак, не повинна призвести до відновлення впливу Росії у Східній Європі.
23 лютого 2022 — Тетяна Сидорук, для Європейської правди

Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу

Які наслідки матиме визнання РФ "незалежності" окупованих нею територій на Сході України? Зменшення ризиків нападу на Київ чи навпаки?
22 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда