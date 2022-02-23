У "Нафтогазі" анонсували санкції США, що вб'ють "Північний потік-2"

Радниця голови НАК "Нафтогаз України" Світлана Заліщук заявляє, що у середу США мають повідомити про санкції, які означатимуть кінець "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні очікуємо новин про санкції США проти "Північного потоку-2". ПП2 всьо", - написала Заліщук на своїй сторінці у Facebook.

Канал CNN повідомив, що у Білому домі збираються оголосити про рішення ввести санкції щодо компанії-оператора газопроводу "Північний потік 2" – Nord Stream 2 AG

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Президент США Джо Байден заявив, що США працювали з Німеччиною, щоб забезпечити, щоб газопровід "Північний потік-2" "не буде рухатися вперед".

Міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек заявив, що у Німеччини достатньо газу і, якщо буде потрібно, країна може повністю обійтися без російського блакитного палива.

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