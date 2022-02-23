В МИД России ответили на санкции США за признание "ЛДНР"
В МИД РФ заявили, что Москва даст "сильный ответ" на новые санкции США, введенные Белым домом после признания Россией ОРДЛО.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, сообщает "Европейская правда".
"Сомнений быть не должно - на санкции будет дан сильный ответ, необязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", - говорится в заявлении российского ведомства.
В министерстве подсчитали, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер - уже 101-й по счету, и заявили, что "санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы".
22 февраля Джо Байден выступил с новой речью по поводу российской агрессии против Украины и объявил новые санкции за признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.
Под санкции подпали ключевые банки и дети кремлевской элиты.
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