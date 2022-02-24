Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС та НАТО не залишать Україну без підтримки - Дуда

Четвер, 24 лютого 2022, 07:32

Президент Польщі обіцяє спільну відповідь ЄС та НАТО на агресію РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда написав на своїй сторінці у twitter.

"Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, Україна стала жертвою жорстокого, неспровокованого та невиправданого російського нападу. Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, будемо спільно відповідати на російську жорстоку агресію і не залишимо Україну без підтримки",- пише  він.

Як відомо, ЄС планує накласти на Росію нові санкції через новий відкритий напад РФ із ракетною атакою по містах, що розпочався у четвер вранці.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни

Із заявою виступив також  президент США, який пообіцяв, що "світ притягне Росію до відповідальності", а також інші лідери.

Рано вранці 24 лютого Путін поновив війну проти України

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Польща

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда