ЄС та НАТО не залишать Україну без підтримки - Дуда

Президент Польщі обіцяє спільну відповідь ЄС та НАТО на агресію РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда написав на своїй сторінці у twitter.

"Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, Україна стала жертвою жорстокого, неспровокованого та невиправданого російського нападу. Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, будемо спільно відповідати на російську жорстоку агресію і не залишимо Україну без підтримки",- пише він.

Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 24, 2022

Як відомо, ЄС планує накласти на Росію нові санкції через новий відкритий напад РФ із ракетною атакою по містах, що розпочався у четвер вранці.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни.

Із заявою виступив також президент США, який пообіцяв, що "світ притягне Росію до відповідальності", а також інші лідери.

Рано вранці 24 лютого Путін поновив війну проти України.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".