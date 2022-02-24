ЕС и НАТО не оставят Украину без поддержки - Дуда

Президент Польши обещает общий ответ ЕС и НАТО на агрессию РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда написал на своей странице в Twitter.

"Несмотря на усилия международного сообщества, Украина стала жертвой жестокого, неспровоцированного и неоправданного российского нападения. Мы сотрудничаем с нашими союзниками из НАТО и ЕС, будем совместно отвечать на российскую жестокую агрессию и не оставим Украину без поддержки",- пишет он.

Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 24, 2022

Как известно, ЕС планирует наложить на Россию новые санкции из-за нового открытого нападения РФ с ракетной атакой по городам, начавшегося в четверг утром.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру в связи с началом войны.

С заявлением выступил также президент США, пообещавший, что "мир привлечет Россию к ответственности", а также другие лидеры.

Ранним утром 24 февраля Путин возобновил войну против Украины.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".