Литва закликала своїх громадян виїздити з України

МЗС порадило своїм громадянам якнайшвидше виїздити з України наземним транспортом, за непідтвердженою інформацією, посольство евакуюють з Києва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Литовців, які будуть евакуюватись, просять не їхати в аеропорти і виїздити через наземний кордон, а також зареєструватись у спеціальній формі, щоб тримати зв’язок із консульством.

Також Литва рекомендувала своїм громадянам утриматись від поїздок до Білорусі, а тим, хто перебуває там - негайно виїздити.

Радниця президента з зовнішньої політики Аста Скайсгіріте розповіла, що посольство перемістять з Києва "у безпечніше місце". Раніше повідомляли, що частину співробітників перемістили до Львова.

Водночас, невідомо, чи вже прийнято рішення, оскільки у рекомендації для громадян в разі надзвичайної ситуації радять звертатися до посольства Литви у Києві. На сайті посольства Литви в Україні згадки про евакуацію немає.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що лише сильна та єдина відповідь демократичного Заходу здатна зупинити Росію і від цієї відповіді може залежати майбутнє всієї Європи.

Як відомо, вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".