Президент Литви: майбутнє Європи залежить від того, як ми зреагуємо в найближчі години і дні

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що лише сильна та єдина відповідь демократичного Заходу здатна зупинити Росію і від цієї відповіді може залежати майбутнє всієї Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Науседа повідомив, що розпочав активні консультації з НАТО і ЄС щодо подальших дій.

"Такі дії мають включати активну підтримку України і жорсткі санкції проти Росії. Перед лицем лютого зла ми повинні зберігати єдність і солідарність та бути готовими завдати удару у відповідь" - написав він у Twitter.

"Тільки об’єднана і сильна відповідь демократичного Заходу може зупинити Росію. Ніколи раніше ми не були настільки сильними і так добре підготовленими протистояти зовнішнім викликам разом з нашими союзниками. Майбутнє всієї Європи може залежати від того, як ми відреагуємо в найближчі години та дні" - наголосив литовський президент.

Only a united&strong response by the democratic West can stop #Russia. Never before have we been so strong& so well prepared to face external challenges together with our Allies. The future of entire #Europe may depend on how we react in the coming hours&days. #StandWithUkraine🇺🇦 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 24, 2022

Як повідомлялося, у четвер лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити санкції проти РФ.

"У цих санкціях ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися", - пояснила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, зі слів фон дер Ляєн випливає, що ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном. "На додаток, ми заморозимо російські активи у ЄС та зупинимо доступ російських банків на фінансові ринки", - заявила вона не уточнивши утім, чи йдеться про арешт суверенних активів чи тих, що належать держпідприємствам.

Як повідомлялося, уночі Путін розпочав наступ на Україну. У Києві і Харкові почались ракетні удари. Повідомляється також, що нападники сіють паніку, в деяких містах палають військові частини та аеропорти.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".