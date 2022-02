Президент Литви: майбутнє Європи залежить від того, як ми зреагуємо в найближчі години і дні

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що лише сильна та єдина відповідь демократичного Заходу здатна зупинити Росію і від цієї відповіді може залежати майбутнє всієї Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Науседа повідомив, що розпочав активні консультації з НАТО і ЄС щодо подальших дій.

"Такі дії мають включати активну підтримку України і жорсткі санкції проти Росії. Перед лицем лютого зла ми повинні зберігати єдність і солідарність та бути готовими завдати удару у відповідь" - написав він у Twitter.

"Тільки об’єднана і сильна відповідь демократичного Заходу може зупинити Росію. Ніколи раніше ми не були настільки сильними і так добре підготовленими протистояти зовнішнім викликам разом з нашими союзниками. Майбутнє всієї Європи може залежати від того, як ми відреагуємо в найближчі години та дні" - наголосив литовський президент.

Only a united&strong response by the democratic West can stop #Russia. Never before have we been so strong& so well prepared to face external challenges together with our Allies. The future of entire #Europe may depend on how we react in the coming hours&days. #StandWithUkraine🇺🇦