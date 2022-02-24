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Литва призвала своих граждан выезжать из Украины

Четверг, 24 февраля 2022, 11:26

МИД посоветовал своим гражданам как можно быстрее выезжать из Украины наземным транспортом, по неподтвержденной информации, посольство эвакуируют из Киева.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Литовцев, которые будут эвакуироваться, просят не ехать в аэропорты и выезжать через наземную границу, а также зарегистрироваться в специальной форме, чтобы поддерживать связь с консульством.

Главы МИД государств Балтии из Киева выступили с заявлением в связи с новой агрессией РФ

Также Литва рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, а находящимся там немедленно выезжать.

Советница президента по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что посольство переместят из Киева "в более безопасное место". Ранее сообщалось, что часть сотрудников переместили во Львов.

В то же время неизвестно, принято ли решение, поскольку в рекомендации для граждан в случае чрезвычайной ситуации советуют обращаться в посольство Литвы в Киеве. На сайте посольства Литвы в Украине упоминания об эвакуации нет.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что только сильный и единый ответ демократического Запада способен остановить Россию и от этого ответа может зависеть будущее всей Европы.

Как известно, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".

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