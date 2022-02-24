Керівництво ОБСЄ засудило напад РФ на Україну

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генсек ОБСЄ Хельга-Марія Шмідт засудили початок президентом РФ Владіміром Путіним військової операції проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву ОБСЄ опублікувала 24 лютого.

"Рішуче засуджуємо військові дії РФ проти України. Це ставить під велику загрозу життя мільйонів людей і це грубе порушення міжнародного права і зобов’язань Росії. Закликаємо до негайного припинення усіх військових дій", - йдеться у тексті.

Раніше напад Росії на Україну засудила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, зазначивши, що організація буде реагувати на ситуацію.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН, вже після початку нового наступу Росії, підняв питання те, наскільки повноправним членом ООН є Росія.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції Війна з Росією: все про відповідь світу.

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте у публікації "Української правди".