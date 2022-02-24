Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Керівництво ОБСЄ засудило напад РФ на Україну

Четвер, 24 лютого 2022, 13:07

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генсек ОБСЄ Хельга-Марія Шмідт засудили початок президентом РФ Владіміром Путіним військової операції проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву ОБСЄ опублікувала 24 лютого.

"Рішуче засуджуємо військові дії РФ проти України. Це ставить під велику загрозу життя мільйонів людей і це грубе порушення міжнародного права і зобов’язань Росії. Закликаємо до негайного припинення усіх військових дій", - йдеться у тексті. 

Раніше напад Росії на Україну засудила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, зазначивши, що організація буде реагувати на ситуацію.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН, вже після початку нового наступу Росії, підняв питання те, наскільки повноправним членом ООН є Росія.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції Війна з Росією: все про відповідь світу.

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте у публікації "Української правди".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ ОБСЄ

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда