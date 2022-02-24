Генсек Ради Європи відреагувала на новий напад РФ на Україну

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила збройну агресію РФ проти України та заявила, що організація збирається реагувати на ситуацію.

Про це йдеться у заяві, поширеній пресслужбою 24 лютого, пише "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую збройний напад Росії на Україну, що є кричущим порушенням Статуту Ради Європи і Європейської конвенції з прав людини. Це темний час для Європи і всього, за що вона виступає", заявила генсек Ради Європи.

Вона закликала Раду РФ негайно і безумовно зупинити бойові дії і повернутися до дипломатичного шляху, щоб уникнути руйнівних наслідків для всього континенту.

"Захист цивільного населення має залишатися пріоритетом. Усі мої думки - з Україною, її народом і владою. Разом з Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю ми швидко здійснимо необхідні кроки для реагування на ситуацію", - зазначила Марія Пейчинович-Бурич.

У вівторок 22 лютого Марія Пейчинович-Бурич, після визнання Росією ОРДЛО, заявила, що Мінські домовленості все одно "лишаються єдиною основою для вирішення конфлікту на Донбасі".

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції Війна з Росією: все про відповідь світу.

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте у публікації "Української правди".