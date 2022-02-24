Руководство ОБСЕ осудило нападение РФ на Украину

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга-Мария Шмидт осудили начало президентом РФ Владимиром Путиным военной операции против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление ОБСЕ опубликовало 24 февраля.

"Решительно осуждаем военные действия РФ против Украины. Это ставит под большую угрозу жизни миллионов людей и это грубое нарушение международного права и обязательств России. Призываем к немедленному прекращению всех военных действий", - говорится в тексте.

Ранее нападение России на Украину осудила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, отметив, что организация будет реагировать на ситуацию.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в выступлении на заседании Совета безопасности ООН уже после начала нового наступления России поднял вопрос о том, насколько полноправным членом ООН является Россия.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".