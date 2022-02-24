НАТО скликає терміновий саміт

Північноатлантичний альянс збирає терміновий саміт по відеозв’язку, щоби ухвалити рішення про подальші дії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми збираємо віртуальний саміт НАТО на завтра (25 лютого), щоби ухвалити рішення про подальший шлях", - заявив він.

Столтенберг дав зрозуміти, що чекає на тривале протистояння: "Мета Кремля знову встановити сфери впливу – це нова нормальність нашої безпеки"

Він повідомив, що Альянс активував наперед розроблений план захисту, який спрощує пересування військ, у тому числі сил швидкого реагування, до яких входять також понад 100 літаків та 120 кораблів. Столтенберг наголосив на готовності НАТО відбивати атаку у разі, якщо Росія піде далі і нападе на держави під захистом НАТО. "Немає простору для різночитань – атака на одного з нас, буде атакою на всіх".

Як повідомлялося, у НАТО висунули звинувачення також до Білорусі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".