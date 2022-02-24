НАТО созывает срочный саммит

Североатлантический альянс собирает срочный саммит по видеосвязи, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы собираем виртуальный саммит НАТО на завтра (25 февраля), чтобы принять решение о дальнейшем пути", - заявил он.

Столтенберг дал понять, что ждет длительного противостояния: "Цель Кремля вновь установить сферы влияния – это новая нормальность нашей безопасности"

Он сообщил, что Альянс активировал заранее разработанный план защиты, упрощающий передвижение войск, в том числе сил быстрого реагирования, в которые входят также более 100 самолетов и 120 кораблей. Столтенберг отметил готовность НАТО отражать атаку в случае, если Россия пойдет дальше и нападет на государства под защитой НАТО. "Нет пространства для разночтений – атака на одного из нас, будет атакой на всех".

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".