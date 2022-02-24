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Комісія Україна-НАТО збереться у четвер 

Четвер, 24 лютого 2022, 14:52

Через напад Росії на Україну у четвер буде скликане екстрене засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Про це "Європейській правді" стало відомо від власного джерела.

Засідання Комісії має на меті уточнити нагальні потреби України напередодні саміту Альянсу, пояснює співрозмовник ЄП.

Північноатлантичний альянс збирає терміновий саміт по відеозв’язку 25 лютого, щоби ухвалити рішення про подальші дії.

Екстрений саміт відбудеться у розширеному складі, на нього запросили партнерів Альянсу Швецію та Фінляндію. Утім Україну, яка також є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, на зустріч лідерів Альянсу не запросили. 

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Війна з РФ Україна-НАТО Альянс

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