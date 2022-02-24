Комиссия Украина-НАТО соберется в четверг

Из-за нападения России на Украину в четверг будет созвано экстренное заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

Об этом Европейской правде стало известно от собственного источника.

Заседание Комиссии направлено на уточнение насущных потребностей Украины накануне саммита Альянса, объясняет собеседник ЕН.

Североатлантический альянс собирает срочный саммит по видеосвязи 25 февраля, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Экстренный саммит состоится в расширенном составе, на него пригласили партнеров Североатлантического союза Швецию и Финляндию. Впрочем, Украину, которая также является близким партнером Альянса и непосредственно страдает от агрессии РФ, на встречу лидеров Альянса не пригласили.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".