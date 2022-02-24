Байден не планує переговори з Путіним

Президент США Джо Байден заявив, що на цей момент не планує розмовляти з президентом Росії Владіміром Путіним, який почав відкриту війну проти України.

Про це Байден сказав після звернення щодо війни Росії проти України, спілкуючись з журналістами, повідомляє "Європейська правда".

"У мене немає планів говорити з Путіним", - сказав Джо Байден.

Байден додав, що Путін буде ізгоєм на міжнародній арені, а його рішення розпочати абсолютно невиправдану війну з Україною зробило Росію слабшою, а решта світу сильнішою.

Байден також повідомив, що США та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили "пекельні санкції", що мають вдарити по Росії.

Він також підтвердив, що американські війська "не беруть участь і не братимуть участь" у війні Росії в Україні.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

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