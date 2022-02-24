Байден не планирует переговоры с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент не планирует разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, начавшим открытую войну против Украины.

Об этом Байден сказал после обращения по поводу войны России против Украины, общаясь с журналистами, сообщает "Европейская правда".

"У меня нет планов говорить с Путиным", – сказал Джо Байден.

Байден добавил, что Путин будет изгоем на международной арене, а его решение начать совершенно неоправданную войну с Украиной сделало Россию слабее, а остальной мир сильнее.

Байден также сообщил, что США и более 30 государств-партнеров по всему миру согласовали "адские санкции", которые должны ударить по России.

Он также подтвердил, что американские войска "не участвуют и не будут участвовать" в войне России в Украине.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".