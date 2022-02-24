Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США захищатиме "кожний дюйм НАТО", але військ в Україні не буде - Байден

Четвер, 24 лютого 2022, 21:12

Президент США Джон Байден підтвердив, що американські війська "не беруть участь і не братимуть участь" у війні Росії в Україні.

Про це він сказав під час виступу у Білому домі, пише "Європейська правда".

"Наші сили прямують до Європи не для того, щоб воювати в Україні, а для того, щоб захищати наших союзників НАТО і заспокоювати цих союзників на сході. Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм території НАТО, використовуючи всю силу Америки", - сказав Байден.

Президент США додав, що російське вторгнення в Україну видає "зловісне бачення" Володимира Путіна.

Він заявив, що військова операція ніколи не стосувалася "справжніх" інтересів безпеки Росії, а натомість була присвячена неприкритій агресії та прагненню Путіна "імперувати".

"Дії Путіна видають його зловісне бачення майбутнього нашого світу, де країни беруть те, що хочуть, силою. Але це бачення, проти якого виступатимуть Сполучені Штати та волелюбні країни", - сказав він.

Байден також заявив, що США та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили "пекельні санкції", що мають вдарити по Росії.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Байден

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда