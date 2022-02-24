США захищатиме "кожний дюйм НАТО", але військ в Україні не буде - Байден

Президент США Джон Байден підтвердив, що американські війська "не беруть участь і не братимуть участь" у війні Росії в Україні.

Про це він сказав під час виступу у Білому домі, пише "Європейська правда".

"Наші сили прямують до Європи не для того, щоб воювати в Україні, а для того, щоб захищати наших союзників НАТО і заспокоювати цих союзників на сході. Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм території НАТО, використовуючи всю силу Америки", - сказав Байден.

Президент США додав, що російське вторгнення в Україну видає "зловісне бачення" Володимира Путіна.

Він заявив, що військова операція ніколи не стосувалася "справжніх" інтересів безпеки Росії, а натомість була присвячена неприкритій агресії та прагненню Путіна "імперувати".

"Дії Путіна видають його зловісне бачення майбутнього нашого світу, де країни беруть те, що хочуть, силою. Але це бачення, проти якого виступатимуть Сполучені Штати та волелюбні країни", - сказав він.

Байден також заявив, що США та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили "пекельні санкції", що мають вдарити по Росії.

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