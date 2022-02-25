Росія самоізолюється: заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією"

Російське федеральне агентство з повітряного транспорту затвердило перші санкції у відповідь на обмеження, запроваджені Заходом.

Про це йдеться у офіційному повідомленні російської держструктури.

"З 25 лютого... запроваджені обмеження на використання повітряного простору Російської Федерації для польотів повітряних суден, що належать, взяті в оренду або перебувають в експлуатації у особи, пов'язаної з Великою Британією, або зареєстрованих у Великій Британії", - постановив регулятор.

Обмеження стосується як регулярних пасажирських перевезень, так і чартерів, а також вантажоперевезень повітряним транспортом.

Зважаючи на те, що рейси російського "Аерофлоту" також заборонені, це може призвести до повного скасування регулярного сполучення РФ та Британії.

Підкреслюється, що обмеження накладені не лише на рейси з Британії до Росії, але також на транзитні польоти через повітряний простір РФ. Це завдасть шкоди британським перевізникам (передусім British Airways) та експлуатантам літаків, зареєстрованих у Британії, під час польотів з Європи до Китаю, Японії та більшості держав Південно-Східної Азії: через РФ проходять найкоротші маршрути.

Російська урядова агенція визнала, що рішення є помстою за накладені санкції.

"Захід вжито відповідно до положень Міжурядової угоди про повітряне сполучення між Росією та Великою Британією як кроки у відповідь на недружні рішення Авіаційної влади Британії щодо обмеження на виконання регулярних польотів повітряних суден, що належать, взяті в оренду або експлуатуються особою, що зареєстровані в Росії".

Напередодні Британія оголосила санкції проти ВТБ і заборонила польоти "Аерофлоту". Очікується, що подібні обмеження запровадять і інші держави; можливе схвалення таких санкцій усім Євросоюзом.

Як повідомлялося, раніше у МЗС зібрали разом у інфографіку санкційні заходи держав світу.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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