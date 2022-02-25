"Завіса опускається": у МЗС зібрали разом санкційні заходи держав світу
Міністерство закордонних справ вважає, що "світ нарешті почав діяти" щодо запровадження санкцій проти РФ.
Про це йдеться у поясненні щодо санкційного тиску, яке поширило Міністерство закордонних справ.
"Запроваджені кроки вже зараз завдають конкретного економічного удару по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу", - стверджує зовнішньополітичне відомство.
Консолідований перелік заходів, запроваджених ключовими партнерами України, поданий у інфографіці.
"Це лише початок діяльності міжнародної коаліції на захист України та миру, яку ми мобілізуємо в ці години та дні. Ця робота продовжується в інтенсивному режимі", - пояснили у МЗС.
Утім, як відомо, на Заході немає єдності щодо окремих елементів санкцій
Глава МЗС Британії готує "санкційний тур", щоби переконати партнерів.
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