"Завіса опускається": у МЗС зібрали разом санкційні заходи держав світу

Міністерство закордонних справ вважає, що "світ нарешті почав діяти" щодо запровадження санкцій проти РФ.

Про це йдеться у поясненні щодо санкційного тиску, яке поширило Міністерство закордонних справ.

"Запроваджені кроки вже зараз завдають конкретного економічного удару по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу", - стверджує зовнішньополітичне відомство.

Консолідований перелік заходів, запроваджених ключовими партнерами України, поданий у інфографіці.

"Це лише початок діяльності міжнародної коаліції на захист України та миру, яку ми мобілізуємо в ці години та дні. Ця робота продовжується в інтенсивному режимі", - пояснили у МЗС.

Утім, як відомо, на Заході немає єдності щодо окремих елементів санкцій

Глава МЗС Британії готує "санкційний тур", щоби переконати партнерів.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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