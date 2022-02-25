Россия самоизолируется: запретила рейсы и транзит для всех самолетов, "связанных с Британией"

Российское федеральное агентство по воздушному транспорту утвердило первые санкции в ответ на ограничения, введенные Западом.

Об этом идет речь в официальном сообщении российской госструктуры.

"С 25 февраля... введены ограничения на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, которые принадлежат, взяты в аренду или находятся в эксплуатации у лиц, связанных с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании", - постановил регулятор.

Ограничение касается как регулярных пассажирских перевозок, так и чартеров, а также грузоперевозок воздушным транспортом.

Ввиду того, что рейсы российского "Аэрофлота" также запрещены, это может привести к полной отмене регулярного сообщения между РФ и Британией.

Подчеркивается, что ограничения наложены не только на рейсы из Британии в Россию, но также на транзитные полеты через воздушное пространство РФ. Это нанесет ущерб британским перевозчикам (прежде всего British Airways) и эксплуатантам самолетов, зарегистрированных в Британии, во время полетов из Европы в Китай, Японию и большинство государств Юго-Восточной Азии: через РФ проходят кратчайшие маршруты.

Российское правительственное агентство признало, что решение - это месть за введенные санкции.

"Меры приняты в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией как шаги в ответ на недружественные решения Авиационных властей Британии по ограничению на выполнение регулярных полетов воздушных судов, взятых в аренду или эксплуатируемых лицом, зарегистрированным в России".

Накануне Великобритания объявила санкции против ВТБ и запретила полеты "Аэрофлоту". Ожидается, что подобные ограничения будут введены и другими государствами; возможно одобрение подобных санкций всем Евросоюзом.

Как сообщалось, ранее в МИД собрали вместе в инфографику санкционные меры государств мира.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.