Скасування віз, SWIFT, нафтове ембарго: Зеленський вимагає у держав Європи ізолювати Росію

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейських партнерів, заявивши, що у Європи все ще достатньо сил, щоб зупинити війну в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підкреслив, що другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів попри оголошені санкції проти Росії.

"Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила, під час Другої світової війни. І про що говорила - ніколи знову. Але ось це є, знову є, зараз, у 2022 році… Впевнений, ви це бачите, вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтесь з цим робити, як збираєтесь захищати себе, коли ви так повільно допомагаєте нам в Україні", - сказав президент.

Зеленський закликав європейських лідерів до жорсткіших санкцій, заявивши, що Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію.

"Анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба - сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу нам, всім нам, всій Європі. Ще можна зупинити агресію, треба діяти без зволікань", - сказав глава держави.

Президент закликав людей по всій Європі виходити на площі міст та вимагати миру для Європи і України, та вимагати більше фінансової та військової допомоги для України.

Зеленський закликав людей у Європі, які мають бойовий досвід і не готові дивитись на нерішучість політиків, прибути в Україну для захисту Європи.

Як повідомлялося, раніше у МЗС зібрали разом у інфографіку санкційні заходи держав світу.

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