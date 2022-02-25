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Отмена виз, SWIFT, нефтяное эмбарго: Зеленский требует у стран Европы изолировать Россию

Пятница, 25 февраля 2022, 14:03

Президент Владимир Зеленский обратился к европейским партнерам, заявив, что у Европы все еще достаточно сил, чтобы остановить войну в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что второй день города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам, несмотря на объявленные санкции против России.

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"Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела, во время Второй мировой войны. И о чем говорила - никогда снова. Но вот это есть, снова есть, сейчас, в 2022 году... Уверен, вы это видите, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда вы так медленно помогаете нам в Украине", - сказал президент.

Зеленский призвал европейских лидеров к более жестким санкциям, заявив, что Европа имеет достаточную силу, чтобы остановить эту агрессию.

"Аннулирование виз для россиян, отключение от SWIFT, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба – сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию, надо действовать без промедлений", - сказал глава государства.

Президент призвал людей по всей Европе выходить на площади городов и требовать мира для Европы и Украины и требовать больше финансовой и военной помощи для Украины.

Зеленский призвал людей, которые в Европе имеют боевой опыт и не готовы смотреть на нерешительность политиков, прибыть в Украину для защиты Европы.

Как сообщалось, ранее в МИД собрали вместе в инфографику санкционные меры государств мира.

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