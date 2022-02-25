Естонія надасть Україні додаткову партію Javelin і боєприпаси

Естонія направить Україні додаткову військову допомогу у вигляді протитанкових ракет Javelin та зенітних боєприпасів.

Про це заявив канцлер міністерства оборони Кусті Салм, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу. 25 тисяч упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів", - сказав Салм у п'ятницю на пресконференції.

Це буде друга партія протитанкових ракет для України, передана Естонією. Раніше також Литва передала Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію. Від Латвії Україна отримала зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.