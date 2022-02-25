Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Эстония предоставит Украине дополнительную партию Javelin и боеприпасы

Пятница, 25 февраля 2022, 14:46

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов.

Об этом заявил канцлер министерства обороны Кусти Салм, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Мы предоставляем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитные боеприпасы", - сказал Салм в пятницу на пресс-конференции.

Это будет вторая партия противотанковых ракет для Украины, переданная Эстонией. Ранее Литва передала Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger и другую военную амуницию. От Латвии Украина получила зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Война с РФ

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ВОЙН ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда