Эстония предоставит Украине дополнительную партию Javelin и боеприпасы

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов.

Об этом заявил канцлер министерства обороны Кусти Салм, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Мы предоставляем Украине дополнительную военную помощь. 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитные боеприпасы", - сказал Салм в пятницу на пресс-конференции.

Это будет вторая партия противотанковых ракет для Украины, переданная Эстонией. Ранее Литва передала Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger и другую военную амуницию. От Латвии Украина получила зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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