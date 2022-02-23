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Україна отримала від Латвії ракетні комплекси Stinger

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Середа, 23 лютого 2022, 21:54

В Україну прибув літак з оборонною допомогою від Латвії, на його борту, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Прилетіли птахи із Латвії! Оборонна амуніція та інші важливі речі І найвагоміший подарунок – Stingers!", - написав Резніков у Twitter.

Він подякував Латвії та міністру оборони Артісу Пабріксу за підтримку.

"Весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення української оборони!", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Литва передала Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію.

Минулого тижня в Україну прибули подаровані Естонією протитанкові ракети Javelin. 

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