Україна отримала від Латвії ракетні комплекси Stinger

В Україну прибув літак з оборонною допомогою від Латвії, на його борту, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Прилетіли птахи із Латвії! Оборонна амуніція та інші важливі речі І найвагоміший подарунок – Stingers!", - написав Резніков у Twitter.

Він подякував Латвії та міністру оборони Артісу Пабріксу за підтримку.

"Весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення української оборони!", - додав міністр.

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening 🇺🇦 defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC