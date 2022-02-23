Україна отримала від Латвії ракетні комплекси Stinger
Середа, 23 лютого 2022, 21:54
В Україну прибув літак з оборонною допомогою від Латвії, на його борту, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Stinger.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Прилетіли птахи із Латвії! Оборонна амуніція та інші важливі речі І найвагоміший подарунок – Stingers!", - написав Резніков у Twitter.
Він подякував Латвії та міністру оборони Артісу Пабріксу за підтримку.
"Весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення української оборони!", - додав міністр.
The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022
The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening 🇺🇦 defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC
Нагадаємо, раніше Литва передала Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію.
Минулого тижня в Україну прибули подаровані Естонією протитанкові ракети Javelin.
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