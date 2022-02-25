Речник Єврокомісії підтримав українців українською мовою і заявив, що Путін поводиться як нацист

Речник Єврокомісії з питань зовнішніх справ і політики безпеки Петер Стано з подіуму Європейської комісії заявив про підтримку українському народу та журналістам, які працюють в Україні та Росії, і заявив, що Владімір Путін поводиться як нацист.

Заяву Стано цитує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"У цей перший брифінг після брутального вторгнення в Україну від імені всіх своїх колег я хочу сказати, що ми цінуємо хоробрість українських, міжнародних і російських журналістів. Ті, які в Україні, – вони працюють в умовах війни, і ті, які в Росії – вони працюють в умовах війни – цензури. Ми також цінуємо хоробрість і жертви українського народу в цей час. Ми з вами, український народе. Ми з вами проти агресорів та окупантів. І я скажу це теж українською", - заявив Стано.

Він також перейшов на українську мову, сказавши: "Ми з Україною проти агресорів та окупантів. Ми цінуємо хоробрість та жертву українського народу".

Потім він зазначив, що мету Путіна зрозуміти складно, оскільки вона ірраціональна.

"По суті, він хоче зруйнувати Україну, він хоче забрати незалежність в України, він хоче завдати шкоди і страждання українському народу. Це абсолютно безжалісно. Це нецивілізовано. Цьому не місце у Європі у XXI столітті", - наголосив Стано.

"Але він (Путін) ніколи не оголошував свою загальну або остаточну мету. Він завжди каже щось про попередження геноциду, що є повною нісенітницею, оскільки він скоює геноцид, або він збирається вчинити геноцид. Він говорить про денацифікацію України, але він поводиться, як це робили нацисти", - сказав Стано.

Як повідомлялося, ЄС погодив жорсткий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. За даними ЗМІ, Євросоюз готується заморозити активи глави держави-агресора Владіміра Путіна та його міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

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