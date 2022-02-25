Спикер Еврокомиссии поддержал украинцев на украинском языке и заявил, что Путин ведет себя как нацист

Спикер Еврокомиссии по внешним делам и политике безопасности Петер Стано с подиума Европейской комиссии заявил о поддержке украинскому народу и журналистам, работающим в Украине и России, и заявил, что Владимир Путин ведет себя как нацист.

Заявление Стано цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"В этот первый брифинг после грубого вторжения в Украину от имени всех своих коллег я хочу сказать, что мы ценим храбрость украинских, международных и российских журналистов. Те, которые в Украине – они работают в условиях войны, и те, которые в России – они работают в условиях войны – цензуры. Мы также ценим храбрость и жертвы украинского народа в это время. Мы с вами, украинский народ. Мы с вами против агрессоров и оккупантов. И я скажу это тоже на украинском", - заявил Стано.

Он также перешел на украинский язык, сказав: "Мы с Украиной против агрессоров и оккупантов. Мы ценим храбрость и жертву украинского народа".

Затем он отметил, что цель Путина понять сложно, поскольку она иррациональна.

"По сути, он хочет разрушить Украину, он хочет забрать независимость у Украины, он хочет нанести вред и страдания украинскому народу. Это абсолютно безжалостно. Это нецивилизованно. Этому не место в Европе в XXI веке", - подчеркнул Стано.

"Но он (Путин) никогда не объявлял свою общую или окончательную цель. Он всегда говорит что-то о предупреждении геноцида, что является полной чепухой, поскольку он совершает геноцид, или он собирается совершить геноцид. Он говорит о денацификации Украины, но он ведет себя, как это делали нацисты", - сказал Стано.

Как сообщалось, ЕС согласовал жесткий пакет санкций против России за вторжение в Украину. По данным СМИ, Евросоюз готовится заморозить активы главы государства-агрессора Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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